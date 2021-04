Il Barcellona resta Club Fondatore della Superlega. Dopo le parole di Joan Laporta c’è anche il comunicato ufficiale dei blaugrana.

Con un lungo comunicato ufficiale, il Barcellona prende posizione sulla Superlega. Il CDA del club catalano, attraverso la nota, comunica che prenderà parte al torneo in qualità di Club Fondatore. In ogni caso, però, la decisione verrà comunicata anche ai partner del club catalano che si esprimeranno in merito. Di seguito uno stralcio del comunicato: “[…] Il Consiglio di Amministrazione del FC Barcelona ha accettato, con urgenza, di far parte, in qualità di Club fondatore, della Superliga, una competizione la cui premessa è migliorare la qualità e l’attrattiva dello spettacolo offerto ai tifosi di calcio, allo stesso tempo, e come principio inalienabile dell’FC Barcelona, ​​cercare nuove formule di solidarietà con l’intera famiglia calcistica”.

Il Barcellona entra a far parte della SuperLega

La nota poi prosegue: “[…] In ogni caso, l’FC Barcelona, ​​un’entità che è sempre stata e sarà di proprietà di ciascuno dei suoi partner, si riserva espressamente il diritto di sottoporre tale decisione trascendente all’approvazione finale dei suoi organi sociali competenti dopo un studio necessario e approfondito”.

“[..] E’ innegabile che il club capisca che bisogna aprire un’analisi molto più approfondita sui motivi che hanno generato questa reazione […]. Questo esercizio di analisi approfondita richiede tempo e la necessaria compostezza per evitare di intraprendere azioni avventate”.