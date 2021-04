I tifosi dell’Arsenal, prima del match contro l’Everton, hanno protestato per l’adesione del proprio club alla Superlega

In questi minuti si sta giocando Arsenal-Everton, match di Premier League fondamentale per la qualificazione alla prossima Europa League. Durante il corso della prima frazione di gara, un elicottero è diventato l’autentico protagonista della sfida tra i padroni di casa e la squadra di Carlo Ancelotti.

Sui social è scoppiato subito la ricerca del motivo per quale un elicottero volasse sopra all’Emirates Stadium. La risposta si trova nella protesta dei sostenitori dell’Arsenal prima del match per l’adesione del loro amato club al progetto, tramontato dopo appena due giorni, della Superlega.

La protesta dei tifosi dell’Arsenal

Tantissimi tifosi, erano in migliaia, si sono incontrati nei pressi dell’impianto sportivo londinese sia per dire no alla Superlega che per criticare, aspramente, il proprietario dell’Arsenal Josh Kroenke. “Kroenke out” è stato il coro più gettonato tra i sostenitori. La presenza di una moltitudine di persone così consistente ha spinto le autorità a mandare in volo un elicottero a presidiare la zona stadio per evitare eventuali disordini.

In Inghilterra, a differenza della Spagna e dell’Italia, c’è stata una vera e propria rivolta dei tifosi dei sei club inglesi fondatori della Superlega. Dai tifosi del Chelsea ai quelli del Liverpool il no alla nuova competizione è stato unanime. Ecco le immagini delle proteste fuori all’Emirates: