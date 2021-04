Mercato in entrata ferma, situazione del club non semplice e si fa strada la cessione eccellente: scelto il nome da sacrificare

Niente Superlega e allora per l’Inter cessioni obbligatorie. Questo è quanto potrebbe accadere in estate se non dovessero esserci novità dal punto di vista finanziario. Il gruppo Suning non attraversa un momento felice dal punto di vista economico: l’ipotesi della Superlega con i suoi grandi introiti avrebbe potuto rappresentare una svolta per le finanze del club nerazzurro, ma così non è andato.

Zhang ha ripreso quindi la caccia a finanziatori, ma intanto si fa largo l’ipotesi che in estate sia necessaria una cessione di peso. Del resto le parole di Conte lo avevano fatto capire: i piani sono cambiati, serve chiarezza ha tuonato l’allenatore che, dovesse esserci il ridimensionamento potrebbe anche lasciare. Per evitarlo, possibile sacrificio di un big.

Inter, Lautaro Martinez via per finanziare il mercato

Il nome eccellente da sacrificare in nome del bilancio – secondo ‘TuttoSport’ – è quello di Lautaro Martinez. L’argentino ha da poco cambiato l’agente e presto potrebbe firmare il contratto da 4,5 milioni sul quale c’è accordo da tempo. Per restare? Questo è un interrogativo che al momento non ha risposta.

Il ‘Toro’ potrebbe essere ceduto ad una cifra importante per sistemare il bilancio. Poi si capirà quel che la società vorrà fare con i soldi ricavati. Dovessero andare tutti sul mercato, Conte potrebbe avere i tre acquisti che chiede: un esterno sinistro, con Emerson Palmieri in prima fila, un centrocampista (De Paul) e un vice Lukaku. Colpi che senza novità dal punto di vista societario e senza cessioni non sarebbero al momento possibili. Ora però è il momento di concentrarsi sullo scudetto, poi toccherà decidere il futuro: senza o con addio eccellente.