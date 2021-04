Una brutta notizia per la Sampdoria di Ranieri ed in generale per i fantallenatori. Si è infortunato il bomber della squadra blucerchiata.

La Sampdoria si avvia verso un finale di stagione relativamente tranquillo. Il raggiungimento della soglia dei 40 punti (ad oggi 42 per la precisione), quella notoriamente necessaria per potersi dire salvi o comunque relativamente fuori dalla corsa per non retrocedere. Una bella iniezione di fiducia per i blucerchiati, arrivata anche grazie all’ultima vittoria conquistata nel turno infrasettimanale contro il Crotone. Proprio per i calabresi, al contrario, la sconfitta contro la Samp potrebbe aver sancito la condanna definitiva alla Serie B, anche se per la matematica non è ancora cosi.

Insomma, si può stare tranquilli ma senza abbassare del tutto la guardia. C’è comunque da onorare un finale di stagione dove la squadra ligure sarà chiamata a dare il meglio di sé per convincere anche i tifosi, nella speranza di un’annata (quella prossima) che possa regalare gioie e, perchè no, anche qualche soddisfazione in più della sola tranquilla salvezza. Lo spera il presidente Ferrero, cosi come tutta la tifoseria blucerchiata. Insomma, tenere alta la tensione ma in queste ore è emersa una brutta notizia.

Sampdoria, si fa male il capitano: non è tra i convocati

La notizia riguarda il capitano della Samp, quel Fabio Quagliarella diventato ormai un vero e proprio leader all’interno dello spogliatoio. Da anni l’attaccante nativo di Castellammare di Stabia difende i colori blucerchiati con grande personalità, non risentendo per nulla dell’età che avanza. Arrivato ormai a 38 anni compiuti a gennaio, Fabio sembra ancora in grado di dare tanto alla causa della Samp, come testimoniano anche i gol fatti fino ad ora ed il suo ruolo di leadership.

E proprio per questo, la sua assenza contro il Sassuolo sarà una gatta da pelare. Quagliarella, infatti, non compare nella lista dei convocati di Ranieri a causa di un problema al flessore della coscia sinistra. Il tutto nato da una botta rimediata nella sfida contro il Crotone.

Una notizia che ovviamente trascina nella “disperazione” anche i fantallenatori, ormai abituati a puntare su Quagliarella da anni, sinonimo di garanzia. La speranza è di recuperarlo per la prossima partita, sia per Ranieri ma anche per chi al fantacalcio ha un bisogno smisurato dei gol di Fabio che, tra l’altro, è andato in gol due volte nelle ultime tre partite.