Alle 15 in programma il primo match di questo sabato di Serie A, scendono in campo allo stadio Luigi Ferraris il Genoa e lo Spezia.

Per il Genoa non si può certo già parlare di salvezza raggiunta. Nonostante l’ottimo periodo vissuto dopo l’arrivo di Davide Ballardini, per il Grifone quei 33 punti sono ancora troppo pochi per potersi dire tranquillo e proseguire questo finale di stagione senza patemi d’animo. La verità è che, ad oggi, la zona rossa della classifica dista appena 5 punti, davvero troppo pochi per permettere ai tifosi di dormire sonni tranquilli. Ecco perchè, da qui alla fine, sarà necessario mettere in cassaforte più punti possibile per provare a tenere a distanza le inseguitrici e guadagnarsi la permanenza in Serie A. Nella sostanza, la squadra di Ballardini ha il destino nelle proprie mani, e questo rappresenta già un punto di vantaggio.

Oggi di fronte c’è un avversario tutt’altro che semplice da affrontare, visto che lo Spezia in questi mesi ha dimostrato di poter mettere in difficoltà davvero chiunque. L’ultimo pareggio contro l’Inter dà una chiara dimensione di quello che vuol dire affrontare la squadra di Vincenzo Italiano che, al pari dei liguri, ha bisogno di punti per salvarsi. Genoa e Spezia si trovano esattamente a pari punti, e cosi quello di oggi rappresenta un vero e proprio spareggio salvezza, che potrebbe mettere in guai seri la squadra perdente.

Genoa-Spezia, le probabili formazioni