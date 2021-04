Vincenzo Montella ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha annunciato la sua voglia di voler tornare ad allenare

La stagione è entrata nel rush finale. Se nelle competizioni europee siamo giunti alle semifinali, nei campionati nazionali i club stanno cercando di raggiungere i propri obiettivi. In Italia, il discorso Scudetto, a favore dell’Inter, sembra chiuso ma sia la lotta per gli altre tre posti Champions che per la salvezza è sempre più avvincente.

Questo è anche il tempo di programmare la prossima annata: dal cambio degli allenatori agli acquisti e cessioni di giocatori. Dopo l’annuncio di Allegri di voler tornare ad allenare, anche Vincenzo Montella, al ‘Corriere dello Sport’, ha espresso il desiderio di tornare a sedersi su una panchina.

Il desiderio di Montella

L’ex tecnico del Milan e della Fiorentina ha rilasciato queste dichiarazioni al quotidiano: “Può capitare di compiere scelte per la gran voglia di allenare e che con il senno di poi non faresti. Mi piacerebbe diventare il tecnico di una società che abbia una visione, che gli piaccia il calcio che faccio a giocare ai miei giocatori, per creare qualcosa insieme”.

Montella ha poi continuato: “Da qualche mese ho una voglia matta e viscerale di tornare ad allenare e spero che mi capiti una bella opportunità. Allegri, Sarri e Spalletti anche loro liberi? Speriamo che vadano allenare all’estero, così avrei più possibilità di tornare ad allenare in Italia”.