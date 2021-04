Antonio Conte vince contro l’Hellas Verona di Ivan Juric grazie alla rete di Matteo Darmian nella ripresa. L’1-0 avvicina i nerazzurri allo scudetto.

Antonio Conte è sempre più vicino al titolo di Campione d’Italia. La sua Inter continua a macinare successi. Anche la pratica Hellas Verona è stata archiviata con successo grazie alla rete decisiva di Matteo Darmian.

Conte sul futuro

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ per analizzare il match, Antonio Conte ha avuto modo di scambiare qualche battuta anche sul proprio futuro. Ecco quando dichiarato: “Il mio futuro? Dobbiamo pensare al campo, poi dopo servirà chiarezza. Se chiedete ai dirigenti vi daranno la stessa risposta”.

Poi prosegue: “Iniziare qualcosa da zero è sempre fatico. Quando inizi un lavoro vuoi che duri il più possibile. Sarei contento di poter continuare il lavoro che sto facendo con i miei ragazzi. Detto questo, a bocce ferme c’è bisogno di capire cosa si farò. Ma chiaramente in maniera molto serena, altrimenti diventa difficile. So che il mio è un cognome piuttosto pesante. Quando ti chiami come me devi lottare per tutti gli obiettivi possibili, di questo ne sono consapevole”.