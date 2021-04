E’ ufficiale il rinnovo di Navas con il PSG. Il club francese così si tira fuori dalla corsa per acquisire Donnarumma dal Milan

Il Milan è in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri sfideranno la Lazio questa sera in un match fondamentale per entrambe le squadre. La società rossonera sta anche progettando la squadra per la prossima stagione.

Dopo l’ufficialità del rinnovo di Ibrahimovic, si attendono delle novità per le situazioni ‘spinose’ Donnarumma e Calhanoglu. Il contratto del portiere scadrà il prossimo 30 giugno. Su Donnaruma c’è sempre stato anche il forte interesse del PSG, ma il club francese non ha mai accelerato per via della situazione contrattuale di Navas.

Navas rinnova il PSG

L’estremo difensore della Nazionale italiana non andrà in Francia perché, in giornata, è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Navas con il PSG. L’ex Real Madrid ha prolungato il contratto, la cui scadenza era nel 2023, fino al 2024.

Navas è giunto a Parigi nel 2019 ed ha giocato 74 partite dove per 32 volte non ha subito reti. Mentre il futuro di Donnarumma, seguito anche dalla Juventus, è ancora tutto da scrivere e più passano i giorni e più l’incertezza aumenta.