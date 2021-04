La sconfitta del Milan di Stefano Pioli porta con sé diverse polemiche. Una su tutte quella su Gianluigi Donnarumma, reo di aver sorriso…

Il Milan di Stefano Pioli esce sconfitto dalla gara contro la Lazio di Simone Inzaghi nel match del trentatreesimo turno di Serie A 2020/2021. I rossoneri crollano allo stadio Olimpico sotto i colpi di Correa, autore di una doppietta, e di Ciro Immobile.

Milan, polemiche su Donnarumma

Oltre alle polemiche sul secondo gol di Correa, viziato da un presunto fallo di Leiva su Calhanoglu, si aggiunge anche il caos attorno a Donnarumma. Il portiere rossonero è in trattativa con il club per il rinnovo contrattuale, ma non ha ancora trovato l’accordo con il club per continuare il sodalizio.

In questo clima, non aiutano le immagini che sono giunte dopo il fischio finale di Lazio-Milan. Sui social network è scoppiata la polemica per il siparietto tra l’estremo difensore rossonero e Pepe Reina, portiere biancoceleste. I due, amici da tempo, si sono intrattenuti in campo alla fine della gara ed hanno scambiato qualche battutina. Nel mirino dei tifosi rossoneri c’è un sorriso di troppo di Donnarumma che, a loro detta, nonostante la sconfitta è parso piuttosto sereno.

Contestare un sorriso a Donnarumma e nessuno che contesta le finte facce tristi. Gente che ha passeggiato per tutta la gara. Gigio avrà sbagliato a farsi scappare un mezzo sorriso con un ex compagno ma qui il problema sono gli altri. — Louis Girardi (@LouGirardiReal) April 26, 2021

Via domani Donnarumma — Pako (@croce22p) April 26, 2021

I tifosi meritano rispetto!

La maglia merita rispetto!

Il nome @acmilan merita rispetto!#Donnarumma capitano che se la ride a fine partira è di una tristezza infinita — Matteo Lodrini (@lodro86) April 26, 2021