Non ha ancora trovato una squadra Massimiliano Allegri: un’altra società si allontana dal tecnico toscano e vira su un altro nome

Non ha ancora trovato squadra Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano non sarà con ogni probabilità il prossimo allenatore della Roma. Lo scrive il ‘Corriere dello Sport’ che spiega come i contatti con la dirigenza giallorossa si siano fatti sempre più sporadici, segno di una scelta fatta e che porta a Figline Valdarno. E’ sempre più probabile che sia Maurizio Sarri il prossimo allenatore del club capitolino.

Nei prossimi giorni potrebbe esserci il summit decisivo tra l’agente del tecnico, Fali Ramadami, e Tiago Pinto. Da entrambi le parti c’è massima apertura, ora non resta che mettere nero su bianco gli accordi. Sarri troverà una squadra che lui stesso ha definito forte e pronta per il suo 4-3-3: quattro i calciatori chiesti per migliorare la rosa (portiere, terzino destro, un regista e un centravanti) con il ritorno di Under dal Leicester per completare il pacchetto di esterni.

Roma, niente Allegri: Sarri è sempre più vicino

Sarri alla Roma, quindi, con Allegri che resta a spasso. Con Pirlo sempre più in bilico, il futuro del tecnico livornese potrebbe essere un ritorno al passato. La Juventus potrebbe offrire ad Allegri nuovamente la guida della squadra, anche se ci sarebbero poi da capire i rapporti con Paratici e Nedved.

Le alternative per l’allenatore portano all’estero: il Tottenham cerca un nuovo manager dopo l’esonero di Mourinho, il Real Madrid potrebbe salutare Zinedine Zidane, mentre le voci sul Bayern Monaco non trovano conferme. Tutto in dubbio a un mese dalla fine della stagione, quando si aprirà la giostra degli allenatore. E Allegri questa volta spera di salirci.