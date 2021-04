Bruno Satin, agente di Mike Maignan, a Sky Sport ha parlato del presunto interessamento del Milan per il suo assistito

Il Milan, ieri sera, ha perso contro la Lazio con un secco 3-0. I rossoneri sono apparsi fuori forma e senza la cattiveria giusta. La strada per la qualificazione alla prossima Champions League si è molto complicata per la squadra di Pioli, che è ha avuto un netto calo e si trova al quinto posto in classifica.

In casa rossonera bisogna anche registrare la tensione derivante dal prolungarsi delle trattative per il rinnovo di Donnarumma. Il contratto con il Milan del giovane portiere scadrà il prossimo 30 giugno e non sono pervenute, almeno per il momento, novità al riguardo. La Juventus, non più convinta di Szczesny, starebbe cercando di prelevare l’estremo difensore della Nazionale italiana.

Le parole dell’agente di Maignan

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan si starebbe guardando intorno per cercare un eventuale sostituto di Donnaruma. Tra i nomi più seguiti c’è quello del giocatore del Lille Mike Maignan. Il suo agente, Bruno Satin, è stato intervistato da ‘Sky Sport’ ed ha parlato del presunto interesse del Milan per il suo assistito:

“Mike è un grande portiere. Milan? La squadra rossonera farebbe un’ottima scelta se dovesse prenderlo. Sarebbe il sostituto ideale di Donnarumma se dovesse andar via. Mike è cresciuto nel PSG, ma nel Lille è diventato un grande calciatore”.