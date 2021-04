Il pareggio contro la Fiorentina e il quinto posto in classifica, rimette in bilico Pirlo: la Juventus lo conferma, ma l’Udinese è fondamentale

Pensare più in là della prossima gara è complicato per la Juventus. C’è solo l’Udinese all’orizzonte per i campioni d’Italia. Il pareggio con la Fiorentina è stata una mazzata dura da digerire, soprattutto per l’atteggiamento mostrato in campo dai calciatori. Le parole di Pirlo nel post gara sanno di resa e la situazione in classifica non lascia sereni: attualmente i bianconeri sono al quinto posto, dietro Napoli e Milan, per differenza reti.

Il duello con i rossoneri, in programma il 9 maggio, sarà fondamentale per la rincorsa Champions, ma per sapere chi siederà quel giorno sulla panchina della Juve occorrerà aspettare la prossima gara con l’Udinese. E’ questo un altro crocevia per Andrea Pirlo, tornato nuovamente a rischio esonero. Ieri le voci su un ribaltone immediato si erano rincorse, si è parlato anche di un Tudor messo in preallarme per dirigere la ripresa degli allenamenti, ma la società ha smentito tutto.

Juventus, Pirlo in bilico: Tudor pronto in caso di ko con l’Udinese

Non potrà smentire, almeno stando a quanto si legge su ‘La Stampa’, quello che accadrebbe in caso di ko con l’Udinese. Secondo il quotidiano, infatti, in caso di crollo nella prossima gara, la società potrebbe sollevare dall’incarico Pirlo. Esonero con Tudor chiamato a guidare la squadra nelle ultime quattro giornate.

Una possibilità che in casa Juventus non vogliono neanche prendere in considerazione perché significherebbe anche vedersi allontanare la zona Champions. Del resto Paratici lo ha detto: “Non esiste un piano B”. Vista la classifica e l’andamento della squadra nelle ultime giornate, è forse il caso di iniziare a pensarci.