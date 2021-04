Nel corso di Psg-City, Adani sentenzia: “Guardiola miglior tecnico della storia”, ma un minuto dopo arriva lo svantaggio

Praticamente, una gufata e non gliela voleva, certamente, tirare Lele Adani a Pep Guardiola. Corre il minuto 14 della stupenda semifinale di Champions League tra Psg e Manchester City. Il commentatore Sky non lesina emozioni, come sempre: si diverte, si sbilancia e non si nasconde.

“Da un lato c’è uno degli allenatori migliori in questo momento, dall’altro c’è il miglior allenatore della storia del calcio, che è Guardiola”: questa la frase pronunciata da Adani prima della battuta del calcio d’angolo che ha portato, poi, al vantaggio parigino, con l’assist di Di Maria per l’incornata di Marquinhos.

Tutto in diretta, tutto agli atti, tutti i crismi della involontaria ‘gufata’ di Adani a Guardiola.

La ‘gufata’ di Adani in un primo tempo tutto del Psg

Strano vedere un City che non domini la partita: nel primo tempo è successo, solo la reazione di Foden nel finale di frazione che ha provocato qualche brivido al portiere del Psg, Keylor Navas. Ci si aspettava di più dagli inglesi, guidati dall’uomo definito, non solo da Adani, come il miglior allenatore della storia del calcio.

Il Psg ha brillato nella prima frazione con tutte le sue stelle, da Neymar a Mbappé passando per Di Maria e gli italiani Florenzi e Verratti, trovandosi meritatamente in vantaggio.