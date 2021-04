Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla dalla sala stampa di Old Trafford alla vigilia del match di semifinale di Europa League contro il Manchester United. Si parte dal valore della gara: “Si tratta di una partita importantissima, non arriviamo semifinali come questa tutti i giorni. Comprendiamo l’importanza di questo momento: abbiamo avuto anche l’abbraccio dei nostri tifosi ed è bellissimo sentire il loro sostegno. Vogliamo combattere per i tifosi e il club, si tratta di un momento importantissimo per la storia della società”. Fonseca, poi, vira sulla preparazione della partita: “Il Manchester è una grandissima squadra, probabilmente la favorita per vincere la competizione. Abbiamo preparato con grande attenzione la partita. Ho parlato anche con Smalling e Mkhitaryan che hanno giocato con lo United, hanno l’esperienza giusta. Senza dubbio, sarà un match difficile, rispettiamo il Manchester ma abbiamo le nostre ambizioni”