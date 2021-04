Gli occhi attenti della Juventus su Gigio Donnarumma. Sembra che un indizio dalla Spagna possa avvicinare il portiere alla Vecchia Signora.

Che la Juventus stia monitorando da vicino la situazione di Donnarumma, non sembra più un mistero. Il portiere del Milan ad oggi non ha trovato con il club rossonero la soluzione per il rinnovo di contratto, aspetto fondamentale per la permanenza dell’estremo difensore in quel di Milano. La dirigenza milanista negli scorsi giorni ha annunciato il rinnovo di un altro elemento importante per la squadra, ovvero Zlatan Ibrahimovic. E mentre per Calhanoglu i segnali sembrano molto discordanti, per Donnarumma non arrivano novità rilevanti, ed è proprio questo che lascia pensare che alla fine le parti saranno costrette a separarsi in estate. Una scelta molto dolora, soprattutto per il Milan che andrebbe a rinunciare ad uno dei giocatori più importanti della rosa di Pioli.

Sull’estremo difensore ci sono gli occhi indiscreti di diversi club. Tutti vorrebbero mettere le mani sul talento nativo di Castellammare di Stabia, e la regia dell’agente Mino Raiola di sicuro garantirà per il portiere la soluzione migliore, sotto il punto di vista economico e sportivo. Resta da capire, però, se tra le squadre interessante a Donnarumma possa esserci in pole proprio la Juventus, che sta continuando a seguire la situazione con grande attenzione.

Juve-Donnarumma, il segnale che avvicina le parti

Che la Vecchia Signora abbia bisogno di une estremo difensore di spessore, questo è un aspetto ormai noto. Da tempo la Vecchia Signora ha identificato proprio Donnarumma come erede naturale di Gigi Buffon, ma per vederlo in bianconero servirà aspettare. La verità è che il Milan sta continuando a pressa per provare a convincere il giocatore a restare in rossonero.

C’è poi, come noto, una grande concorrenza per mettere le mani su Donnarumma anche se, proprio nelle ultime ore, pare che qualcosa sia effettivamente cambiato. Sembra, infatti, che due top club inizialmente interessati a Gigio, si siano tirati indietro.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, infatti, Real Madrid e Barcellona si sarebbero tirate indietro nella corsa a Donnarumma. Un aspetto che, ovviamente, permette alla Juventus di avvicinarsi in maniera consistente e probabilmente decisiva al giocatore classe ’99.