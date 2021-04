Isabelle, la moglie di Thiago Silva, su Instagram ieri sera ha compiuto uno sfogo nei confronti di Timo Werner per le occasioni sprecate sotto porta dal Chelsea contro il Real Madrid.

Mentre il Chelsea pareggiava contro il Real Madrid, Isabelle ha detto: “Sarà il karma ma in ogni squadra in cui va Thiago c’è un attaccante che non segna, Werner non lo fa”

L’attacco personale poi si è rimodellato in una critica più generica al reparto offensivo: “Dobbiamo vincere questa partita ma i nostri attaccanti non segnano”.

Il tentativo di correggere la rotta ed evitare il caso mediatico non è riuscito, oggi anche il Mirror ha parlato dello sfogo di Isabelle contro Werner.

Tuchel usa il bastone e la carota con Werner

Tuchel con Timo Werner sta usando il bastone e la carota. In Inghilterra si parla tanto anche dei gol sbagliati, è accaduto anche nell’ultima gara di Premier League contro il West Ham.

Su Werner è forte anche il peso delle aspettative in virtù dei 50 milioni di euro spesi dal Chelsea per prenderlo dal Lipsia.

Dopo il pareggio di Madrid che rappresenta una buona opportunità in vista della gara di ritorno a Stamford Bridge, Tuchel ha parlato così di Werner: “Ha fallito una grande occasione sia contro il West Ham che oggi, questo non ci aiuta. È arrabbiato in questo momento, è inevitabile che lo sia ma deve alzare la testa perché si tratta di un grande professionista che lavora sodo. Gli errori capitano, poi la soluzione è facile: fa gol nella prossima partita e nessuno ne parla più”.

Il Chelsea sabato affronta il Fulham per continuare a difendere la qualificazione alla prossima Champions League, magari mettendo nel mirino anche il Leicester terzo in classifica con quattro punti di vantaggio sui Blues.

Ciò che ha funzionato meno per il Chelsea finora è proprio l’attacco, Werner e compagni esprimono il peggior attacco tra le prime sette in classifica.

Werner è a quota 11 gol e 12 assist complessivi, poco rispetto a quanto fatto nella scorsa stagione al Lipsia con 34 reti e 13 passaggi vincenti.

La prima stagione in Premier League non è facile, Tuchel lo sa e punta ad ottenere il massimo da Werner nel rush finale in campionato e Champions League.