Il Napoli si guarda intorno per capire chi potrà prendere l’eredità di Gattuso in panchina. Uno dei papabili eredi sembra pronto a sfumare.

Il futuro della panchina del Napoli è avvolto da una nube di mistero enorme, e l’ambiente fatica a capire cosa ne sarà di Gattuso. L’allenatore calabrese, ad oggi, sembra destinato a lasciare Napoli, a meno di clamorosi ribaltoni che possa cambiare le carte in tavola. Quel rinnovo che sembra pronto ad essere firmato, ma alla fine rimasto in uno dei cassetti della Filmauro, ha creato una crepa tra tecnico e presidente che potrebbe alla fine risultare davvero insanabile. Tutto legato ad un periodo vissuto dal Napoli dove Gattuso è stato messo in discussione praticamente da tutti, con il tecnico che si è ritrovato a gestire un gruppo spesso decimato da infortuni e Covid.

Ad oggi il Napoli sembra aver finalmente ritrovato una quadra, necessaria per portare avanti una stagione che resta difficile anche in questo rush finale. L’obiettivo ultimo, si sa, è la conquista di un posto utile per giocare la Champions League il prossimo anno. Questa rappresenta una vera e propria necessità per il club, che altrimenti rischia un forte ridimensionamento che già ad oggi potrebbe essere inevitabile in alcuni aspetti, a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale.

Napoli, sfuma un papabile erede di Gattuso

Sono diversi i nomi fatto in queste settimane, riguardo proprio la figura che potrà prendere il posto di Gattuso alla fine di questa stagione. Qualcuno comincia a pensare che il tecnico potrebbe restare piazzandosi tra le prime quattro, ma anche questa ipotesi sarà tutta da verificare. Anche perchè non si tratta soltanto della volontà del club, ma anche dello stesso calabrese che alla fine potrebbe decidere di salutare tutti.

Ma allora chi potrebbe prendere il posto di Gattuso? Nelle ultime ore si vocifera di un interessamento forte per Luciano Spalletti, ma l’ex allenatore dell’Inter non è l’unico profilo valutato. Tra i nomi c’è anche quello di Christophe Galtier, allenatore del Lille che sta guidando la squadra francese in una stagione strepitosa.

Eppure, proprio in queste ore la soluzione che porta il nome Galtier pare stia sfumando definitivamente. Secondo quanto riportato da Sky Sports, infatti, il tecnico avrebbe ricevuto una proposta ufficiale da parte del Nizza. Il tecnico del Lille sarebbe seriamente stuzzicato dall’offerta propostagli dal club rossonero, e si parla addirittura di un accordo pronto alla chiusura.