Milinkovic-Savic può lasciare la Lazio alla fine della stagione: i bookmakers vedono l’Inter favorita sulla Juventus per l’acquisto del serbo

Sergej Milinkovic-Savic è destinato ad avere i riflettori addosso anche durante il prossimo calciomercato. Il centrocampista della Lazio potrebbe lasciare i biancocelesti dopo sei anni.

Il calciatore è appetito da diversi club in Europa. L’ex Genk interessa non soltanto in Italia ma anche all’estero. Di sicuro, Claudio Lotito non se ne priverà a cuor leggero. Il presidente laziale ha tentato in tutti i modi di trattenerlo nel corso degli anni, anche chiedendo una cifra monstre per il suo trasferimento. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, spiega però “Calciomercato.it” questa volta potrebbe accettare le lusinghe. Difficilmente però Milinkovic-Savic lascerà la Lazio per una cifra superiore ai 100 milioni di euro come auspicato dal massimo dirigente biancoceleste. In Italia, i due club interessati al centrocampista serbo con nazionalità spagnola sono Juventus e Inter. Proprio i nerazzurri avrebbero compiuto il sorpasso nell’ultimo periodo… secondo i bookmakers.

Lazio, Milinkovic-Savic può lasciare la Lazio: Inter favorita sulla Juventus per i bookmakers

Il centrocampista non conosce ancora il suo futuro. Il suo ciclo alla Lazio tuttavia, scrive “Calciomercato.it”, potrebbe essere giunto quasi vicino al capolinea. A provare a fare chiarezza, i bookmakers. Secondo quest’ultimi la principale squadra candidata al suo acquisto è l’Inter quotata a 5. I nerazzurri hanno superato la Juventus. Il trasferimento in bianconero è dato invece a 6.

Dovesse andare via, la Lazio dovrebbe sostituire nel miglior modo possibile uno dei suoi pilastri. Milinkovic-Savic in questa serie A ha già segnato 8 gol e firmato 10 assist. Un bottino di tutto rispetto per un centrocampista. Una pedina che nel 2015 arrivò in punta di piedi nella capitale ma che ha impiegato poco tempo a ritagliarsi uno spazio importante diventando una grande intuizione del direttore sportivo Igli Tare.

Con la Lazio, Milinkovic-Savic ha ottenuto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. A ventisei anni, il centrocampista è pronto per affrontare nuove sfide e consolidarsi verso traguardi ancora maggiori.