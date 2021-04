L’Hellas Verona si schiera contro i violenti. Il club ha consegnato una maglietta al rider sfregiato al volto nei giorni scorsi.

L’Hellas Verona ed il presidente Setti scendono in campo contro la violenza. Il club scaligero si schiera a favore di Michele Dal Forno. Il giovane, rider di professione, è stato sfregiato al volto da un minorenne qualche giorno fa: aveva difeso una ragazza da un’aggressione.

Verona, maglia speciale per il rider Michele

“Questa volta la consegna la facciamo noi, direttamente per mano del nostro Presidente, Maurizio Setti. Grazie Michele, rider gentiluomo e col cuore gialloblù, per il tuo coraggio e il tuo altruismo da tutto l’Hellas Verona FC!”. Con questo messaggio il club ha ringraziato il giovane per il suo gesto eroico.

Nel pomeriggio di oggi è avvenuto l’incontro. Il tutto è stato prontamente postato sui canali social del club veronese che ha pubblicato lo scatto nel quale sono immortalati il patron Maurizio Setti ed il giovane rider Michele. I due si sono incontrati e Michele ha potuto così ricevere la divisa ufficiale del club, chiaramente personalizzata.