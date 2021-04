Il centrocampista Vidal dovrebbe lasciare l’Inter a fine anno, su di lui ha messo gli occhi il Marsiglia di Sampaoli ma a una condizione…

La riduzione dei costi dell’Inter comporterà alcune scelte nette. Uno degli obiettivi di Zhang è quello di contenere il monte ingaggi. Per farlo dunque proverà a privarsi di alcuni dei calciatori che guadagnano di più nella rosa. Tra coloro che sembrerebbero destinati a lasciare la “Pinetina” sembrerebbe esserci anche Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, fortemente voluto da Antonio Conte, si è espresso al di sotto delle aspettative tanto che è stato lo stesso tecnico leccese a metterlo pubblicamente in discussione in un paio di suoi interventi davanti alla stampa.

Pesa tanto poi anche il suo ingaggio, 6.5 milioni netti a stagione. Cifra raddoppiata se si calcola l’importo lordo. Il cileno dunque potrebbe lasciare in anticipo Milano malgrado non sia semplice trovare qualcuno disposto ad accollarsi l’ingaggio super dell’ex Juventus.

Per lui, come ha rivelato il giornalista Nicolò Schira, stravede il tecnico argentino Jorge Sampaoli, che lo ha avuto in nazionale e dunque lo conosce bene perché è stato uno degli artefici del suo successo sulla panchina del Cile.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Vidal nel mirino dell’Olympique Marsiglia: deve spalmarsi l’ingaggio per raggiungere Sampaoli

L’Olympique Marsiglia ha mostrato interesse nei confronti di Arturo Vidal. Il cileno non è ancora rientrato dopo l’operazione al ginocchio di marzo. La sua avventura all’Inter tuttavia potrebbe concludersi dopo un anno. Ciò non dipenderà neppure dall’addio o meno di Antonio Conte ma dal fatto che il club nerazzurro intenda abbassare il monte ingaggi e il cileno è uno dei calciatori che guadagna di più in rosa senza però essere una prima scelta del tecnico.

Jorge Sampaoli, da pochi mesi sulla panchina del Marsiglia, lo accoglierebbe molto volentieri. Il tecnico argentino lo conosce molto bene e ripone grande fiducia in lui. Perché Vidal possa indossare la maglia bianca della formazione francese tuttavia, come spiega attraverso un tweet il giornalista Nicolò Schira, è necessario che sia disposto a spalmare il suo ingaggio nei prossimi due anni, rendendolo alla portata del Marsiglia, che farebbe viceversa fatica ad accontentarlo.

LEGGI ANCHE >>> L’annuncio choc di Salvini in caso di scudetto all’Inter

Il centrocampista ha ancora un anno di contratto con l’Inter. I nerazzurri potrebbero essere costretti a favorire in qualche modo il suo addio. Un anno fa, Vidal si è liberato gratis dal Barcellona. Dovrebbe uscire allo stesso modo dalla “Pinetina”.