“Mi autoisolo per non assistere allo scudetto dell’Inter”, ha detto Salvini, da sempre tifoso del Milan, scatenando l’ironia del web

Milano è divisa. Un lato della città calcola i giorni per festeggiare il ritorno allo scudetto mentre l’altra parte proprio non vorrebbe assistere alle celebrazioni dei cugini, soprattutto perché nella vittoria del campionato per un po’ hanno creduto pure loro. Almeno fino al termine del girone d’andata, quando la squadra di Stefano Pioli si è proclamata campione d’inverno. Questo aspetto forse rende ancora meno digeribile il successo dell’Inter di Antonio Conte, uscita alla distanza. I nerazzurri sono diventati un rullo compressore dopo l’eliminazione dalla Champions League. Il conto alla rovescia è già scattato. Pochi giorni ancora e la Milano nerazzurra potrà godersi il momento, a distanza di undici anni. L’altra parte della città forse preferirebbe scomparire. Ad ammetterlo anche Matteo Salvini.

Milan, Salvini: “Scudetto all’Inter e mi autoisolo per 48 ore”, i social ironizzano

Il leader della Lega, intervenendo a Radio Capital, è stato punzecchiato sull’ormai probabile vittoria dello scudetto dell’Inter. Il senatore non ha mai fatto mistero della sua fede milanista. Spesso è stato immortalato pure allo stadio e non ha perso l’occasione neppure sui social per ricordare di essere un super tifoso del Milan.

Il segretario della Lega, dunque, ha evidenziato il suo malessere per l’ormai vicina assegnazione dello scudetto agli “acerrimi nemici”.

Nel corso del suo intervento in radio, Salvini ha risposto in maniera stringata: “Temo siano ormai vicini al raggiungimento dell’obiettivo, vorrà dire che mi autoisolerò per 48 ore”.

“Non si potrebbe festeggiare in loop lo scudetto dell’Inter?” si chiede un internauta sicuramente distante dalle idee politiche del leader della Lega.

Un altro gruppo di persone invece hanno ironizzato sul fatto che dopo le sue parole comincerà “la remuntada” di Milan e Atalanta, rilanciando anche l’hashtag #Salviniportasfiga, con cui già in passato il senatore è stato preso in giro a causa dei suoi pronostici sbagliati, come nel caso recente di Sinner e dei tanti passi falsi del suo Milan.