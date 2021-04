L’aereo dell’Inter, come riportato dal sito ‘crotonenews.com’, è stato dirottato all’aeroporto di Lamezia per causa della nebbia

L’Inter è ad un passo a vincere, dopo undici anni, lo Scudetto. I nerazzurri hanno 11 punti di vantaggio sull’Atalanta seconda a cinque giornate dal termine del campionato. La vittoria del titolo può avvenire già in questo weekend: se la squadra di Conte dovesse battere il Crotone e se i bergamaschi dovessero pareggiare contro il Sassuolo.

La partita di domani allo Scida può permettere all’Inter di chiudere, con l’aiuto involontario dell’Atalanta, i giochi anche matematicamente. C’è tanta pressione su tutta la squadra nerazzurra, come affermato da Conte dopo la vittoria contro il Verona di domenica scorsa.

L’ex tecnico di Juve e Chelsea, sicuramente, avrà ribadito in settimana più volte ai giocatori l’importanza della partita contro il Crotone, ma nel giorno della vigilia nerazzurra c’è registrare un evento sfortunato. Infatti, come riportato dal portale ‘crotonenews.com’, l’aereo che stava trasportando la squadra dell‘Inter, per colpa di una fitta nebbia, ha dovuto atterrare all’aeroporto di Lamezia Terme invece di quello di Crotone.

L’aereo, prima di essere dirottato, ha compiuto vari giri sull’aeroporto di Crotone. L’Inter arriverà solo in tarda serata all’albergo scelto per trascorrere il ritiro prima della gara contro la squadra di Cosmi. Evento che, certamente, avrà fatto arrabbiare il puntiglioso tecnico della squadra meneghina.