Balotelli in dieci minuti ha deciso lo scontro diretto tra Monza e Salernitana, ma ha avuto anche litigio con un tesserato campano

La carriera di Balotelli è sempre costellata di continui sali e scendi. L’ex attaccante di Inter e Milan, dopo qualche mese trascorso da calciatore svincolato, adesso milita nel Monza di Berlusconi e Galliani in Serie B.

Il Monza, quest’oggi, ha battuto la Salernitana in una sfida fondamentale per la promozione in Serie A: i lombardi sono quarti, mentre i granata sono terzi in classifica. Autentico protagonista è stato Mario Balotelli, subentrato all’80′, che ha segnato la doppietta decisiva in solo dieci minuti.

Balotelli decisivo con il Monza

L’attaccante ha realizzato il primo gol dopo solo un minuto dal suo ingresso in campo. Durante i festeggiamenti per la rete siglata, Balotelli ha avuto una discussione con un addetto della Salernitana, i due già si erano beccati in un momento precedente. L’arbitro ha ammonito il giocatore ed ha espulso il tesserato della squadra campana.

Balotelli ha collezionato 9 presenze ed ha segnato 4 gol, tre proprio ai danni della Salernitana, con la maglia del Monza. La vittoria in questo scontro diretto porta la squadra lombarda vicinissima alla zona promozione diretta, ovvero a -3 dal Lecce secondo che occupa l’ultima posizione necessaria per evitare i play-off.