Alle 20.45 in programma il terzo ed ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Allo stadio Meazza scendono in campo Milan e Benevento.

Una sfida dove i tre punti sono fondamentali, praticamente vitali per i percorsi di entrambe le squadre. Ecco perchè quella tra Milan e Benevento è una sfida che di scontato non ha davvero nulla. Sia perchè la squadra di Pippo Inzaghi ha dimostrato nel corso del campionato di poter fare risultato contro chiunque (la Juventus lo sa bene), ma anche perchè i rossoneri vivono un periodo dove le prestazioni non si stanno susseguendo con la continuità necessaria a portare a casa l’obiettivo. La verità è che il Milan, nel corso del tempo, ha cominciato a guardarsi più indietro che avanti. L’Inter, ormai, è scappata via verso la vittoria dello Scudetto, mentre i rossoneri hanno perso terreno, facendosi avvicinare anche da compagini come Atalanta e Napoli. Le ultime due sconfitte consecutive, ad esempio, sono un segnale chiaro che qualcosa non va e bisogna sterzare il prima possibile.

Il Benevento, invece, al netto di un campionato giocato tutto sommato a buoni livelli, rischia seriamente di dover salutare la Serie A. La lotta per non retrocedere si fa sempre più agguerrita e proprio per questo bisogna cercare di fare punti in ogni partita da qui alla fine della stagione. Anche se di fronte ci si ritrova un avversario apparentemente ostico ed insormontabile come il Milan di Stefano Pioli. Inzaghi torna a casa sua, dove ha conquistato tante gioie da calciatore, e magari proprio questo sarà uno degli stimoli anche per l’allenatore. La volontà è quella di tenere il Benevento in Serie A, ma bisognerà portare in campo dedizione e concentrazione, per non farsi scappare nulla. Ogni punto può essere vitale.

Milan-Benevento, le probabili formazioni