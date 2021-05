In casa Inter è tutto pronti per la festa. Intanto lo spogliatoio è esploso, con Antonio Conte in testa, per lo Scudetto che ormai è ad un passo.

L’Inter è davvero ad un passo dallo Scudetto. Dopo la vittoria di oggi conquistata contro il Crotone, la squadra nerazzurra vede vicinissimo ormai l’obiettivo ultimo della stagione. Un successo, quello conquistato all’Ezio Scida, che certifica anche il grande momento della squadra nerazzurra che nel girone di ritorno ha avuto un andamento da record, di quelli che fanno sognare. E cosi anche i tifosi, adesso, fantasticano e non aspettano altro che il momento dove anche la matematica darà la certezza del ritorno dello Scudetto in quel di Milano. Dopo nove anni, si fermerà l’egemonia della Juventus che matematicamente – lei si – non potrebbe più insidiare i nerazzurri pur provandoci e sperando fino alla fine.

Sui social si respira già aria di festa. Il popolo interista si scrive, parla attraverso i social, e soprattutto fomenta un ambiente che sembra già pronto a scrivere una nuova ed importante pagina di storia. Lo Scudetto tornerà all’Inter, dopo un’annata di grandi sacrifici. L’eliminazione dalla Champions, l’addio all’Europa ma anche la grande soddisfazione e la possibilità di raccogliere i frutti di quanto seminato in questi mesi. Ed anche lo spogliatoio nerazzurro è in festa.

Inter, Scudetto ad un passo: Conte scatenato

Cosi, insomma, si preparano tutti al grande momento. In casa Inter sono tutti pronti per festeggiare, qualcuno già lo fa. Chi? Proprio loro, i giocatori nerazzurri che dopo la vittoria contro il Crotone si sono lasciati letteralmente andare. Le immagini che arrivano dallo spogliatoio sono la fotografia chiara del grande entusiasmo.

E cosi sui social spuntano proprio le immagini dello spogliatoio in festa. Giocatori scatenati, cosi come il loro allenatore. Già si festeggia, si pensa a quando si potrà festeggiare ufficialmente un grande risultato. Proprio lui, Antonio Conte, è tra i più scatenati come mostra il video.