Come riporta Calciomercato.it, Maldini e Massara starebbero cercando di prelevare German Pezzella dalla Fiorentina

Il pareggio per 1-1 contro la Juve ha riportato un po’ di serenità in casa Fiorentina, ma la situazione in classifica rimane ancora deficitaria. I viola hanno solo 3 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato da Torino, Cagliari e Benevento e non posso permettersi altri passaggi a vuoto.

Tra gli uomini fondamentali della Fiorentina, sicuramente, c’è German Pezzella. Il capitano, il cui contratto scade nel giugno del 2022, molto probabilmente lascerà la squadra gigliata a fine stagione. Sul centrale ci sono varie squadre di Serie A come Roma, Milan e Napoli.

Milan su Pezzella

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, i rossoneri, dopo il tentativo dello scorso ottobre, vorrebbero ritentare di prendere Pezzella per la prossima annata. Il Milan starebbe cercando un difensore a causa del futuro incerto del capitano Romagnoli, stagione sfortunata la sua causa infortuni, e ai problemi riscontrati sul riscatto di Tomori dal Chelsea.

La permanenza di Romagnoli nel Milan non è ancora certa, considerando anche che il suo contratto con la società rossonera scadrà a giugno 2022. Maldini e Massara stanno cercando di riscattare Tomori dal Chelsea, ma la cifra di 28 milioni sarebbe troppo dispendiosa per le casse del Milan soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.