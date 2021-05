Clima molto teso attorno a Gigio Donnarumma. Un gruppo di tifosi si è recato a Milanello, c’è stato un duro confronto con il portiere.

Non è di sicuro un momento facile per Gigio Donnarumma. Si decide, in questi giorni, il futuro dell’estremo difensore rossonero, di fatto tra più monitorato d’Europa. Vero è che ancora nulla è stato deciso, con il Milan che sta cercando in tutti i modi di trovare una squadra per arrivare al tanto agognato rinnovo. Ma Donnarumma, dal canto suo, spara alto e chiede cifre molto importanti per restare in rossonero. Insomma, una situazione che di sicuro e delicata. Dopo tanti anni passati in quel di Milano, dove tra l’altro lo stesso Gigio si è consacrato, non è facile spingere verso una soluzione che oscilli tra un rinnovo oneroso o una cessione.

Anche perchè i club che stanno monitorando Donnarumma non sono pochi, e tra questi pare che in pole ci sia la Juventus. Il club bianconero, infatti, affiderebbe ben volentieri la propria porta all’estremo difensore classe ’99, ma bisognerà ancora aspettare per provare l’assalto definitivo. Nel frattempo il Milan ci sta provando, con scarsi risultati. E tra quelli che restano col fiato sospeso ci sono sopratutto i tifosi, che vorrebbero vederci chiaro riguardo uno dei giocatori ad oggi più rappresentativi dell’ambiente rossonero. Qualcosa, in queste ore, pare si sia mosso.

Donnarumma, duro confronto a Milanello con i tifosi

E proprio questo clima di grande incertezza riguardo il futuro del portiere titolare, deve aver spazientito proprio i tifosi del Milan. Una delegazione di gruppi organizzati – come raccontato dall’inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano – si è recato a Milanello per avere un confronto proprio con Dummarumma.

Inizialmente il giocatore pare si fosse tirato indietro, salvo poi fare dietrofront e decidere di uscire e parlare con i tifosi rossoneri presenti. Sarebbero volate, tra l’altro, parole grosse tra le parti. I supporters presenti avrebbero addirittura chiesto a Donnarumma di non giocare sabato prossimo contro la Juventus, qualora non si trovi l’intesa per il rinnovo con il Milan.

Un clima molto teso attorno al portiere, che di sicuro dovrà affrettare i tempi e capire dove indirizzare il proprio futuro.