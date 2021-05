L’Atalanta, a fine primo tempo, sta vincendo 0-1 contro il Sassuolo, ma è in dieci uomini dopo l’espulsione di Gollini

E’ da poco terminato il primo tempo della gara tra Sassuolo ed Atalanta con il risultato di 0-1 per i bergamaschi che sono passati in vantaggio con Gosens al 32′. La squadra nerazzurra è impegnata nella rincorsa Champions e deve rispondere alle vittorie di Milan e Lazio.

C’è anche un’altra squadra che attende il risultato finale del Mapei Stadium, ovvero l’Inter. Infatti, la squadra di Conte, dopo la vittoria per 0-2 di ieri contro il Crotone di Cosmi, può laurearsi già oggi campione d’Italia se l‘Atalanta non dovesse riuscire ad ottenere i tre punti contro il Sassuolo.

Gollini lascia l’Atalanta in dieci

La partita per l’Atalanta non incomincia nel migliore dei modi con l’espulsione di Gollini al 23‘. L’estremo difensore è stato punito per un aver compiuto un fallo, fuori dall’area nerazzurra, su Boga lanciato a rete in contropiede. La decisione è stata confermata dall’arbitro Pairetto anche dopo il controllo Var.

La sfida è importante anche per il team allenato da De Zerbi, visto che sta cercando di arrivare al settimo posto, ora occupato dalla Roma con un vantaggio di 3 punti, per qualificarsi alla prima edizione della Conference League.