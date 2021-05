Alle 15 in programma ben tre partite di questa domenica di Serie A. Al Mapei Stadium scendono in campo Sassuolo ed Atalanta.

Nei pressi di Reggio Emilia si gioca una sfida cruciale per le economie di classifica. Da una parte c’è l’Atalanta di Gasperini, impegnata nella corsa per un posto Champions. Dall’altra c’è il Sassuolo, che in teoria potrebbe ancora sperare di strappare quel settimo posto in classifica. Due compagini che hanno detto tanto nel corso di questa stagione, ma ancora ancora dei discorsi aperti per potrebbero portare a dei risvolti davvero sensazionali.

La Dea si alterna con il Milan per il secondo posto. Ad oggi i rossoneri, dopo la vittoria di ieri contro il Benevento, sono tornati alle spalle dell’Inter. La squadra di Gasperini, insomma, dovrà incasellare oggi i tre punti nella speranza di riprendersi il posto dietro la squadra di Antonio Conte, quest’ultima che ormai si avvia verso la vittoria dello Scudetto.

Certo, non è un compito semplice. Dall’altra parte c’è il Sassuolo, che vive un momento positivo sotto il punto di vista di gioco e risultati. Sono addirittura quattro le vittorie consecutive per i ragazzi di Roberto De Zerbi che, a questo punto, credono nella possibilità di chiudere settimi e dunque avere accesso alla Conference League. Certo, non si potrà sbagliare da qui alla fine della stagione. Ma dato il momento estremamente positivo per i neroverdi, c’è da sperare davvero in un rush finale da urlo.

Sassuolo-Atalanta, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. Allenatore: De Zerbi.

