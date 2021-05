Un messaggio molto particolare quello di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, diretto verso casa Inter dopo la vittoria dello Scudetto.

L’Inter è campione d’Italia. Un successo che sta di fatto fomentando tutta Milano. Sono già tantissimi, infatti, i tifosi dell’Inter che si sono riversati in piazza Duomo per festeggiare uno Scudetto che in casa nerazzurra si attendeva da tanto tempo. Fatale, ovviamente il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo, che ha matematicamente consegnato il titolo all’Inter.

Si ferma, cosi, l’egemonia di una Juventus che per nove anni ha puntualmente festeggiato a fine campionato la vittoria dello Scudetto. Si ferma, dunque, una cavalcata durata quasi una decade, con Antonio Conte protagonista in un doppio ruolo. Con lui, infatti, cominciò al tempo il ciclo di vittorie della Juventus, e con lui sulla panchina dell’Inter si ferma questo lungo percorso fatto di vittorie in casa bianconera.

E cosi, da qualche minuti, sono già cominciati i complimenti ed i messaggi dedicati proprio all’Inter che dopo tanto tempo si ritrova a festeggiare lo Scudetto. Momenti di grande concitazione, dove tante parole vanno a contornare il successo nerazzurro.

Inter, arrivano le parole a sorpresa di Agnelli

La Juventus, come detto, ferma la sua egemonia. E cosi a parlare, proprio in occasione della vittoria dello Scudetto nerazzurro, è proprio il massimo esponente della Vecchia Signora, Andrea Agnelli. E lo fa in una maniera particolare, attraverso Twitter e con un messaggio in lingua inglese.

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back…@inter — Andrea Agnelli (@andagn) May 2, 2021

Un tweet rivolto direttamente a Steven Zhang, presidente dell’Inter. Cosi Agnelli di fatto si è complimentato con il suo collega. “Ben fatto Steven! Felice per te e orgoglioso di essere il tuo fedele avversario in campo e amico fuori dal campo. Torneremo…”, le dichiarazioni di Andrea Agnelli.

Sono attese, ovviamente, anche tante altre reazioni da parte di altri club sparsi in giro per il mondo. Il ritorno dell’Inter sul tetto d’Italia è una notizia che ovviamente crea grande attenzione, e i complimenti arriveranno anche dagli avversari.