Covid, comunicato ufficiale del Napoli: Maksimovic positivo. Scelte obbligate in difesa per Gattuso: anche Koulibaly è out per infortunio

Nuovo caso Covid per il Napoli: Nikola Maksimovic è infatti risultato positivo dopo l’ultimo giro di tamponi alla squadra, pur se asintomatico. Il calciatore serbo è stato posto in isolamento presso il suo domicilio, come comunica la società.

Gli azzurri registrano così, dopo qualche settimana di tregua, una nuova positività, che complica notevolmente i piani di mister Rino Gattuso in vista dell’impegno in trasferta contro lo Spezia.

📌 | In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/qzvT5Pw4dX — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 4, 2021

Napoli, con lo Spezia è emergenza difesa

Il tecnico calabrese si ritrova ora a fare i conti con scelte obbligate al centro della difesa: con Koulibaly out per infortunio e Maksimovic in quarantena, gli unici centrali disponibili per il delicato match di sabato pomeriggio sono infatti Kostas Manolas e Amir Rrahmani.

