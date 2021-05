Comunicato ufficiale della Roma che ratifica la notizia di cui già tutti erano a conoscenza: la nota del club giallorosso

Ora c’è il crisma dell’ufficialità: Paulo Fonseca lascerà la Roma a fine stagione. Lo ha annunciato il club giallorosso con un comunicato pubblicato poco fa dopo il vertice di ieri e gli ultimi deludenti risultati. Il tecnico portoghese dirà addio alla panchina capitolina dopo due stagioni di alti e bassi e, con ogni probabilità, sarà sostituito da Maurizio Sarri.

Per questa ufficialità bisognerà ancora attendere ma oggi la Roma ha fatto il primo passo verso il futuro: “Vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni” le parole del presidente Dan Friedkin riportate nel comunicato. Una nota in cui viene messa la parola fine anche all’ipotesi esonero immediato: Fonseca e il suo staff guideranno la squadra fino al termine della stagione.

Roma, Fonseca via a fine stagione: le parole del tecnico

Il comunicato con il quale la Roma ufficializza l’addio di Fonseca è accompagnato dalle parole dello stesso allenatore giallorosso. “Ho sempre dato il massimo per club e città” ha affermato il portoghese per poi aggiungere: “Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo”.

Ora si dovrà attendere il nome del successore. In calo le quotazioni di Allegri, che potrebbe tornare alla Juventus, c’è Sarri in pole per la panchina della Roma. Troverà una squadra fuori dalla Champions ma un gruppo che si sposa alla perfezione con le sue idee di gioco.