Chiesa e Morata sono completamente recuperati dall’infortunio e saranno a disposizione di Pirlo per Juventus-Milan.

Buone notizie giungono per Andrea Pirlo in vista delle ultime sfide di Serie A. In occasione del match tra Juventus e Milan, in programma domenica sera per la 35esima giornata del campionato, ci sarà un importante rientro in squadra. Il tecnico bianconero, infatti, potrà contare sull’apporto di Federico Chiesa, il quale è fuori da tre match consecutivi con Parma, Fiorentina e Udinese a causa di un problema muscolare accusato in occasione della sfida contro l’Atalanta.

Morata e Chiesa recuperano dall’infortunio: a disposizione per Juventus-Milan

Come riferisce il club, infatti, ieri l’ex Fiorentina si è regolarmente allenato insieme al gruppo. D’altronde per la sfida contro il Milan, Chiesa può essere un vero e proprio amuleto, se si considera che all’andata fu l’autore della doppietta che consentì alla Juventus d’imporsi per 3-1 a San Siro.

Resta da capire se sarà o meno titolare, e nel frattempo rientra anche l’attaccante Alvaro Morata. In seguito alla gara contro l’Udinese, lo spagnolo si era fermato per un problema al polpaccio, ma anche lui si è allenato insieme alla squadra per tuta la durata dell’allenamento. Il fastidio dovrebbe quindi essere rientrato e Pirlo potrà contare su entrambi i suoi giocatori per un maggiore apporto in fase offensiva.