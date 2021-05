L’arrivo alla Roma di Mourinho cambia alcune mosse di mercato dei giallorossi: lo Special One vuole mantenere una promessa

La bomba Mourinho è esplosa in tutta la sua potenza. La Roma ha piazzato il colpo a sorpresa in panchina e ora c’è curiosità per capire le mosse del club in sede di calciomercato. Ovviamente sarà costruita una squadra ambiziosa anche se le parti non nascondono che per essere anche vincente ci sarà bisogno di un po’ di tempo. Il tecnico portoghese cambierà il destino di alcuni dei calciatori nella rosa giallorossa. Come Mkhitaryan è destinato a lasciare la Capitale, Dzeko a sorpresa potrebbe restare. Ci sono poi alcuni calciatori che torneranno dai prestiti e che potrebbero restare alla Roma. Uno su tutti è Justin Kluivert che quest’anno al Lipsia non ha trovato grande spazio.

Roma, Mourinho si vuole tenere Kluivert

Sedici apparizioni in campionato con una sola rete messa a segno e poco più di 500 minuti giocati. Questo il bottino di Kluivert quest’anno, ma Mourinho è pronto a concedergli una chance. Lo fa anche per mantenere una promessa fatta all’olandese quattro anni fa, in occasione della finale di Europa League vinta dal Manchester United contro l’Ajax. Il portoghese promise, racconta il ‘Corriere dello Sport’, al giovane attaccante che lo avrebbe portato con sé in Inghilterra.

Promessa non mantenuta perché Kluivert restò ad Amsterdam per un anno e poi si trasferì alla Roma. Dove ritroverà proprio Mourinho che, quattro anni dopo, vuole mantenere la promessa fatta: per il 22enne ci sarà l’occasione di essere allenato dallo Special One.