Lautaro, l’agente: “Presto tratteremo il rinnovo con l’Inter” | ANews

L’agente di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito. La trattativa per il rinnovo è ancora bloccata

Lautaro Martinez, con 17 gol e 9 assist, si è confermato come uno dei perni dell’Inter di Antonio Conte. L’argentino, a 23 anni, ha ancora enormi margini di miglioramento e in coppia con Lukaku sta migliorando sempre di più dal punto di vista della continuità, il suo tallone d’Achille negli anni scorsi.

Il ‘Toro’ ha ammesso che, un anno fa, ci fu un corteggiamento serrato da parte del Barcellona, poi non andato a buon fine grazie alla ferrea volontà del club meneghino di non privarsene. Il suo futuro, oggi, è di nuovo incerto: secondo vari rumors, i nerazzurri in caso di offerte importanti potrebbero valutare la sua cessione, ma non si esclude che a breve il calciatore possa rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2023.

Inter, agente Lautaro: “Abbiamo ottimo rapporto col club”

La trattativa era iniziata da diversi mesi, ma Lautaro ha poi deciso di sostituire i suoi storici agenti con Alejandro Camaño, rappresentante, tra gli altri, anche di Hakimi. Nel corso della sua intervista ai microfoni di SerieANews.com, l’agente ha parlato anche dell’attaccante: “Lautaro ha cambiato rappresentante e, dunque, in questo momento la trattativa per il rinnovo è bloccata”. Camaño ha ammesso che se ne potrebbe riparlare presto: “Il rapporto con l’Inter è eccellente e presto organizzeremo un nuovo inizio delle conversazioni”.