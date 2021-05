Juventus, la rivoluzione a centrocampo parte dalla Spagna

La Juventus guarda in Spagna. Andrea Agnelli è chiamato a rinforzare la rosa: i bianconeri hanno puntato Jordan Del Siviglia.

La Juventus è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel prossimo campionato, infatti, è vietato fallire. La prima stagione di Andrea Pirlo non è stata affatto soddisfacente. A poche giornate dalla fine del campionato, infatti, con lo scudetto definitivamente sfumato da un pezzo, i bianconeri sono ancora in lotta per la qualificazione in Champions League. Proprio per questo motivo serviranno nuovi innesti per rendere nuovamente competitiva la rosa.

Calciomercato Juventus, obiettivo Jordan

Sono diversi i calciatori della Juventus che hanno il futuro ancora in bilico. Non solo Cristiano Ronaldo: in molti sono cedibili. Proprio dalle cessioni arriverà il gruzzoletto da investire sul calciomercato estivo.

Pronto anche un colpo a sorpresa. Come riporta ‘Fichajes.net’, i bianconeri avrebbero puntato un calciatore del Siviglia. L’uomo degli andalusi che la dirigenza juventina ha messo nel mirino sarebbe Joan Jordan, sulle cui tracce è finito anche l’Inter di Steven Zhang. Per portarlo in Serie A, però, servono ben trenta milioni di euro. Il centrocampista spagnolo classe 1994 sarebbe il profilo ideale per rinforzare la mediana bianconera.