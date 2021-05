Alle 15 scendono in campo ben tre match di questa domenica pomeriggio di Serie A. Tra questi c’è la sfida tra Verona e Torino.

Il Verona non ha più nulla da chiedere, di fatto, a questa stagione. Il Torino, invece, sì. La squadra granata insegue la salvezza, e passi importanti sono stati fatti nelle scorse settimane. Tutto questo, però, non basta. I ragazzi di Davide Nicola non devono assolutamente fermare una corsa che vede ad oggi i granata protagonisti ma non ancora salvi. E cosi oggi, in quel del Bentegodi, il Torino proverà a dare seguito alla vittoria contro il Parma ma soprattutto a certificare la voglia di voler restare in Serie A a tutti i costi. Resta, come noto, anche la sfida da recuperare contro la Lazio, ma la squadra torinese non baderà a questo aspetto. L’obiettivo è restare concentrati per portare a casa più punti possibile da qui alla fine della stagione.

Di fronte, come detto, c’è un Verona che in termini di obiettivi concreti non ha più nulla da chiedere a questo campionato. La squadra clivense ha 42 punti in classifica, notoriamente sufficienti per restare in Serie A. Eppure la vittoria manca da troppo tempo e Juric, anche in vista di un possibile addio a fine campionato, vuole chiudere in maniera dignitosa questa stagione, cercando di non lasciare troppi punti per strada ma soprattutto portando in cassaforte prestazioni di buon livello. Legittimare, insomma, quanto fatto nel corso di tutta la stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Verona-Torino, le probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-4-2-1); Pandur; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna. All. Juric LEGGI ANCHE >>> La presenza insolita che accompagnerà Juventus-Milan