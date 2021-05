Donnarumma, tifosi scatenati sui social: “Esce a farfalle”

Dopo un’uscita a vuoto durante il match contro la Juventus, i tifosi del Milan hanno espresso la loro rabbia verso Donnarumma

Juventus e Milan stanno giocando un match fondamentale per entrambe le squadre per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 0-1 per i rossoneri grazie al gol di Brahim Dìaz.

Tra gli argomenti più importanti di questo Juve-Milan, sicuramente, c’è quello di Donnarumma. Il contratto del giovane portiere con il club rossonero scade il prossimo giugno e, al momento, non sono giunte notizie che facciano pensare ad un rinnovo. Su Donnarumma c’è dare registrare il forte interesse della Juventus stessa.

La rabbia dei tifosi per l’errore di Donnarumma

Fabio Paratici, dirigente della Juve, prima del match di questa sera ha parlato dell’indiscrezioni di mercato che riguardano il portiere della Nazionale di Mancini: “Donnarumma è bravo, ma pensiamo alla gara di questa sera”.

Donnarumma ha avuto anche un confronto con un gruppo di tifosi rossoneri nelle scorse settimane. Certamente, per il portiere la sfida di questa sera comporta tante emozioni. Al 30′ la Juventus ha sfiorato il gol con Chiellini dopo un’uscita a vuoto di Donnarumma. Dopo questa azione, molti tifosi del Milan hanno espresso la propria rabbia sull’estremo difensore rossonero:

È la terza volta che #Donnarumma esce a farfalle. Ma veramente vorremmo dare 10 mln di euro all'anno a questo qui? #JuveMilan — Giuseppe Piro (@GiuseppeGp86g) May 9, 2021