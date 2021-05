Il calciomercato della Roma partirà dalla ricerca di un nuovo centravanti. Da valutare la posizione di Dzeko, non è escluso che l’attaccante bosniaco possa restare alla Roma a prescindere dall’arrivo di un nuovo attaccante

Mourinho è pronto ad abbracciare la Roma in vista delle prossime settimane ed è pronto anche a valutare le prossime strategie di mercato. Sarà caccia a un nuovo centravanti, un attaccante giovane capace di riempire l’area di rigore, ma abile anche nell’attaccare la profondità. Nelle ultime ore starebbe avanzando la candidatura di Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina, classe 2000, ha una valutazione di circa 50 milioni e potrebbe rappresentare un investimento in chiave presente, ma soprattutto in vista del futuro.

L’arrivo di un nuovo attaccante, però, non escluderebbe la conferma di Dzeko. L’attaccante bosniaco potrebbe restare nella capitale per fare da guida al nuovo attaccante. Da valutare anche il possibile rinnovo del prestito di Borja Mayoral: la sensazione è che solo uno tra Dzeko e l’ex Real Madrid resteranno nella capitale in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, spunta il nome di Zapata: i possibili scenari

Non solo Vlahovic, la Roma potrebbe bussare alla porta dell’Atalanta per chiedere informazioni su Zapata. L’attaccante colombiano piace alla dirigenza giallorossa, ma anche a Mourinho. La Dea lo valuta circa 50 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal club capitolino. Occhio, quindi, al possibile ballottaggio tra il colombiano e Vlahovic.

Il preferito di Mourinho, per il momento, resta Raul Jimenez, il quale potrebbe vestire giallorosso per un cifra intorno ai 40 milioni di euro. Sul centravanti messicano resta forte anche l’interesse del Manchester United e della Juventus. Il mercato della Roma dipenderà anche dalla possibili cessioni: da valutare il futuro di Carles Perez, El Shaarawy, Dzeko e Smalling.