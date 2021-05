Milan, il centrocampista del futuro gioca in Belgio: Maldini in allerta

Il Milan ha puntato un giovane centrocampista dell’Anderlecht. Albert Sambi Lokonga, centrocampista, è nel mirino di Maldini.

L’agenda di Paolo Maldini è più fitta che mai. La dirigenza del Milan è al lavoro per la prossima stagione, in attesa di avere certezza sulla qualificazione in Champions League. L’Europa che conta non è stata ancora conquistata. Con ogni probabilità, il calciomercato estivo dei rossoneri dipenderà dai traguardi raggiunti. Resta da capire anche il futuro di Stefano Pioli: continuerà ad essere lui l’allenatore del Milan? In ogni caso, però, si programma il futuro. Nel mirino della dirigenza c’è Albert Sambi Lokonga.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, nel mirino Lokonga

Il Milan guarda in Belgio. I rossoneri hanno puntato un giovane ventunenne dell’Anderlecht. E’ Albert Sambi Lokonga il centrocampista che il club milanese ha messo nel mirino per rinforza il reparto centrale dello scacchiere.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Crotone-Verona: segui la partita LIVE

Il calciatore di origini congolesi e ghanesi naturalizzato belga è da diversi mesi nell’orbita di Maldini & Co.. Abile regista, ma bravo anche nella posizione di mezzala, il ventunenne ha collezionato ventisette presenze in campionato, condite da tre gol e due assist. Il suo cartellino, come riporta il portale online del ‘Corriere dello Sport’, è valutato circa dieci milioni di euro.