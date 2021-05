Douglas Costa, dopo il prestito al Bayern Monaco, può rientrare in Brasile. Il Gremio sta spingendo per il talento della Juventus.

La Juventus avrà tanti interventi da fare in sede di mercato, soprattutto per mettere a posto il bilancio. Uno di essi coinvolge anche Douglas Costa, che al Bayern Monaco in prestito ha portato a casa solo undici presenze.

L’esterno offensivo brasiliano ha il contratto in scadenza con la Juventus a giugno 2022 e guadagna 6 milioni di euro a stagione, il club bianconero vuole assolutamente liberarsene.

La prospettiva più concreta è il ritorno in Brasile, il Gremio sta spingendo tanto, è forte anche la volontà del calciatore di rientrare in patria.

Il vicepresidente del Gremio Hermann su Douglas Costa: “Siamo vicini all’accordo”

Marcos Hermann, vicepresidente del Gremio, ha comunicato che la trattativa per Douglas Costa è in fase avanzata. L’elemento determinante è l’intesa con il calciatore che sembra essere pronto ad abbassare molto le sue pretese.

“Ci siamo avvicinati molto, ha abbassato tanto le sue pretese. Sono sicuro che arriveremo all’accordo se riuscirà a liberarsi dalla Juventus”, Hermann all’edizione brasiliana del portale goal.com ha confermato che l’affare può veramente andare in porto.

La Juventus non si opporrà, tra le priorità della società del presidente Agnelli c’è l’abbassamento del monte ingaggi. Il club di Porto Alegre sta convincendo l’esterno offensivo classe ’90 a rinunciare a cifre europee, il prossimo passo sarà spingere sulla Juventus affinchè lo lasci partire quasi gratis.

Il Gremio sta concentrando quasi tutto il budget a disposizione su Douglas Costa, è uno sforzo importante, fa leva anche sulla volontà della Juventus di liberarsi di un ingaggio alto percepito da un calciatore ormai fuori dai piani.

Secondo quanto raccontano i media brasiliani, Douglas Costa avrebbe anche ospitato a casa una delegazione del Gremio.

In casa Gremio c’è anche entusiasmo per i risultati sportivi, domenica ci sarà un infuocato derby contro l’Internacional Porto Alegre nella gara d’andata della finale del campionato gaucho. C’è anche poi il percorso in Copa Sudamericana, stanotte è in programma la gara contro gli argentini del Lanus.