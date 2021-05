Juventus, il “Re Mida” portoghese per creare il nuovo ciclo

La Juventus è molto interessata al “Re Mida” Luis Campos che da qualche mese ha divorziato dal Lilla: sul portoghese c’è anche lo United

La Juventus ha scelto l’uomo con cui ripartire. Ed è portoghese. La società bianconera è tra le più interessate al direttore sportivo Luis Campos. Deve però battere la concorrenza del Manchester United, l’altro club estremamente interessato al dirigente portoghese capace di fare le fortune del Monaco e del Lilla negli ultimi anni. Una sorta di “Re Mida”, bravo a pescare calciatori e rivenderli a peso d’oro. Campos ha lasciato a dicembre il club francese. La formazione francese è la sua ultima espressione vincente. Il club dei “les dogues” a due giornate dalla fine è vicino a spodestare dal tetto del campionato francese il Paris Saint Germain. Ad accostare il portoghese al club bianconero è stata la redazione inglese di “Sky Sport”.

Juventus, il “Re Mida” Luis Campos per rifondare: su di lui c’è la concorrenza del Manchester United

“Sky Sport News” ha rivelato il forte interesse di Juventus e Manchester United per Luis Campos. Il direttore sportivo portoghese è libero da quando a dicembre ha lasciato il Lilla ed è pronto ad intraprendere una nuova avventura.

Ricorda la redazione della piattaforma del Regno Unito, che l’artefice del Lilla di Galtier, in precedenza durante il suo percorso al Monaco è stato capace di generare oltre 500 milioni di euro per le cessioni di alcuni calciatori come Kylian Mbappe, Thomas Lemar, Fabinho, James Rodriguez e Bernardo Silva.

Su di lui si è vociferato pure dell’apprezzamento dell’Arsenal che tuttavia secondo le fonti consultate da “Sky Sport News” non sembra essere sulle tracce di un direttore sportivo perché disposto a proseguire con Edu Gaspar e con Mikel Arteta in panchina.

La Juventus affiderebbe a lui il compito di rivoluzionare l’organico per formare un nuovo ciclo vincente in seguito all’ormai imminente divorzio da Fabio Paratici. Luis Campos in passato era stato accostato pure alla Roma.

Il Lilla costruito dal dirigente portoghese, a 180′ dalla fine della Ligue 1, conduce con tre punti di vantaggio sul Paris Saint Germain, semifinalista di Champions. In Europa, i francesi hanno dato filo da torcere anche al Milan, sconfitto 3-0 in casa e capace di ottenere soltanto un pareggio per 1-1 a Lille.