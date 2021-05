Lo spogliatoio della Juventus ha scelto il nuovo allenatore

Aria di rivoluzione per la Juventus: Pirlo ha le valigie in mano, al suo posto lo spogliatoio, senatori in testa, hanno già scelto il nuovo allenatore

La vittoria con il Sassuolo tiene viva la speranza Champions per la Juventus. Un traguardo che potrebbe non bastare per salvare la panchina ad Andrea Pirlo. Confermato dal club fino al termine della stagione, l’allenatore quasi certamente sarà sostituito alla fine del campionato. Una scelta frutto di una stagione sballata con i bianconeri quasi mai in grado di lottare per il vertice e fuori troppo presto dalla Champions. Così i dirigenti juventini lavorano al prossimo anno, partendo proprio dal nome a cui affidare la panchina. Allegri e Zidane sono i nomi dati in pole, ognuno con le proprie difficoltà, ma lo spogliatoio starebbe spingendo per un altro allenatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, lo spogliatoio vuole Gattuso

Secondo quanto si legge su ‘Il Mattino’, infatti, lo zoccolo duro dello spogliatoio della Juventus starebbe spingendo per l’approdo a Torino di Gennaro Gattuso. Ormai terminata la sua avventura al Napoli, il tecnico calabrese cerca una nuova avventura. La Fiorentina è sulle sue tracce e il presidente Commisso sta facendo di tutto per convincerlo.

LEGGI ANCHE >>> Ma è già successo? Juventus e Napoli rivivono un film già visto

La proposta viola alletta l’attuale allenatore degli azzurri, ma ovviamente la possibilità di sedersi sulla panchina di una big è attrazione cui è difficile resistere. Molto lo dirà anche il campo con l’eventuale qualificazione in Champions che renderebbe più facile per la Juve andare all’assalto di uno tra Allegri e Zidane. Gattuso comunque è nei pensieri dello spogliatoio che ha espresso la sua preferenza. Tocca ora alla società e le prossime settimane saranno decisive. Pirlo (quasi) ai saluti: chi siederà sulla bollente panchina bianconera?