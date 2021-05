Summit tra esponenti della dirigenza di Lazio e Cagliari con l’agente di Cragno per il futuro del portiere: piace ai biancocelesti ma anche al Lille.

Tra la Lazio e il Cagliari sarebbero in corso affari di calciomercato, mentre la stagione di Serie A volge al termine. Alessio Cragno, attuale portiere dei sardi, infatti, piace ai biancocelesti. La società di Lotito cerca rinforzi per i pali, considerato che a fine anno lascerà la squadra Strakosha. Il giocatore del Cagliari interessa anche perché, essendo italiano, non ci sarebbero problemi in quanto a extracomunitari per la lista per la Serie A.

Lazio su Cragno del Cagliari, ma c’è concorrenza

Secondo quanto riferisce ‘Il Messaggero’, i discorsi sarebbero già andati oltre. Lo scorso lunedì, infatti, in zona Parioli a Roma Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, avrebbe incontrato il corrispettivo del Cagliari, ovvero Capozucca, e l’agente di Cragno, Alessandro Moggi. I tre pare abbiano parlato al ristorante delle opzioni per il futuro del portiere.

Trovare l’accordo può essere semplice, ma bisogna considerare anche la concorrenza esistente. Cragno piace al Lille. Con Mike Maignan in scadenza, i francesi hanno chiesto informazioni, tuttavia il prezzo può ‘spaventare’ la società poiché il Cagliari chiede una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro, mentre il Lille aveva in mente un’opzione più economica. La Lazio ci lavora e ci riflette.