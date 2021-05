Rigore Cuadrado, Del Piero perplesso: “Perisic è fermo”

Billy Costacurta ed Alessandro Del Piero hanno commentato a Sky Sport la decisione di Calvarese sul contatto tra Perisic e Cuadrado.

La Juventus ha battuto 3-2 l‘Inter ed ha ottenuto tre punti fondamentali per la rincorsa alla qualificazione Champions. I bianconeri, in attesa delle gare di domani, sono rientrati in zona Champions. Il match sta destando tanto clamore per le decisioni sia di Calvarese che del VAR Irrati.

L’episodio del rigore assegnato alla Juventus per un presunto fallo di Perisic su Cuadrado è quello che ha sta scatenando più polemiche tra i tifosi di tutte le squadre. Al termine della sfida, Alessandro Del Piero ha commenato così l’episodio controverso a ‘Sky Sport’: “C’è il bisogno che gli arbitri spiegano certe cose. Rivendendo l’episodio, Cuadrado cerca il contatto con Perisic e non viceversa. Per me non c’era nessuno dei tre penalty assegnati”.

La certezza di Del Piero e Costacurta

Anche Billy Costacurta, sempre a ‘Sky Sport’, si è soffermato sulla decisione di Calvarese: “Contatto tra Perisic e Cuadrado? Io non ho visto tutto sto rigore come l’ha visto Calvarese. Il contatto c’è, ma è Cuadrado che cerca la gamba di Perisic. Non riesco a capire perché la gamba di Cuadrado debba andare in quella direzione. Il rigore per me non andava concesso”.

Cristian Stellini, vice allenatore dell’Inter, a fine partita ha preferito non commentare gli episodi aribitrali: “Sono così chiari e lampanti che è inutile commentarli. Il nostro obiettivo era portare la nostra serenità in campo”.