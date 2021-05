Roma-Lazio, che guaio per Inzaghi: doppia tegola last minute

Arrivano brutte notizie per Simone Inzaghi. La Lazio, infatti, potrebbero emergere ben due tegole a poche ore dal derby contro la Roma di Paulo Fonseca.

Non solo Juventus-Inter. Questo sabato di Serie A annovera al suo interno ben due partite dallo spessore considerevole e dall’importanza sostanziale per questo finale di stagione. Stasera è in programma in derby di Roma, dove la squadra di Fonseca e la Lazio di Simone Inzaghi si giocheranno punti importanti ma soprattutto la gloria legata al successo nel derby. Si sa, vincere un match cosi importante come la stracittadina capitolina può dare un lustro del tutto diverso a tutta la stagione, e proprio di questo sono consapevoli entrambi gli allenatori.

Certo, una partita che vedrà ancora una volta gli spalti vuoti, aspetto che ovviamente condiziona tutte le dinamiche. La verità, però, è che il derby ha un valore cruciale anche in termini di punti per tutte e due le compagini. La Lazio nutre ancora speranze di poter agganciare il quarto posto, anche in virtù della sfida da recuperare contro il Torino. La Roma, invece, si gioca il settimo posto con il Sassuolo che da dietro spinge per scalzare i giallorossi.

Roma-Lazio, doppia tegola per Inzaghi

Arrivano, però, cattive notizie per la Lazio. Simone Inzaghi, infatti, potrebbe dover rinunciare addirittura a due giocatore, in vista della sfida complicata contro la Roma. Secondo quanto riportato da ‘Radio Radio’, infatti, sarebbero due i giocatori che rischiano seriamente di saltare il derby.

Entrambi appartenenti al comparto offensivo. Da una parte Caicedo, che in mattinata avrebbe accusato una fascite plantare, e poi Correa alle prese con un fastidio muscolare. Insomma, i due giocatori il derby è seriamente a rischio. Un problema considerevole per Inzaghi, che contro la Roma avrà bisogno di tutte le forze necessarie per poter stendere i giallorossi.