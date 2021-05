DIRETTA Benevento-Crotone: segui la partita LIVE

Alle 15 spazio ad uno dei due match in programma in questo pomeriggio di Serie A. Scendono in campo Benevento e Crotone.

La sconfitta di ieri del Torino ha acceso nuovamente le speranza del Benevento di poter arrivare a quella salvezza che, ad oggi, sembra ancora molto lontana. L’ultima sconfitta patita contro l’Atalanta non ha ovviamente aiutato la squadra di Inzaghi, anche perchè la quarta consecutiva per la squadra sannita. Insomma, un momento non particolarmente positivo per i campani che dovranno ovviamente cacciare fuori tutte le forze fisiche e mentali necessarie per agganciare i risultati necessari alla conquista della salvezza.

Non sarà semplice, considerando che arrivati a questa parte della stagione, anche chi non ha più grandi ambizioni come il Crotone, scende in campo con grande leggerezza e senza nulla da perdere. Proprio quest’ultimo aspetto può rappresentare un elemento stimolante per i calabresi. La squadra di Serse Cosmi vuole chiudere bene la stagione, senza guardare in faccia a nessuno.

Il Benevento dal canto suo vuole la vittoria, senza la quale già oggi potrebbe arrivare la matematica retrocessione. In attesa di quello che sarà lo scontro diretto proprio contro il Torino, il casa giallorossa il popolo campano crede nella possibilità di tenere la squadra in Serie A ed avere ben tre squadre della Campania in massima divisione, con il Napoli e Salernitana neo promossa.

Benevento-Crotone, le probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Rispoli, Zanellato, Cigarini, Benali, S. Molina; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi.