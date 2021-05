Mauro Icardi potrebbe tornare a giocare sui campi di Serie A

Mauro Icardi e la Serie A potrebbero incontrarsi ancora. Il Milan cerca un attaccante di livello da affiancare ad Ibrahimovic.

Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? L’attaccante del Paris Saint-Germain potrebbe dire addio alla Ligue 1 a fine stagione. Per l’ex Inter non è da escludere un ritorno in Serie A. Il motivo? Il Milan è alla ricerca di un centravanti. L’obiettivo numero uno di Paolo Maldini e della dirigenza tutta resta Dusan Vlahovic, ma la valutazione del patron della Fiorentina Rocco Commisso spaventa non poco i rossoneri. Per strapparlo ai viola, infatti, servono circa 40 milioni di euro: una cifra che scoraggia i rossoneri.

Calciomercato Milan, anche Icardi sulla lista

Serve un bomber che possa fare staffetta con Zlatan Ibrahimovic, fresco di rinnovo contrattuale. La dirigenza del Milan vuole affiancargli un attaccante di livello. Come riferisce il ‘Corriere della Sera’, potrebbe aprirsi uno scenario interessante attorno al nome di Mauro Icardi.

L’attaccante argentino potrebbe salutare il PSG qualora il ds Leonardo avallasse alla sua cessione. Potrebbe partire dunque, magari in prestito. Il centravanti argentino, ex capitano dei cugini dell’Inter, potrebbe tornare a giocare a Milano.