L’annuncio ufficiale che spegne le speranze di Juventus e Milan

Juventus e Milan devono arrendersi: l’annuncio ufficiale spegne le speranze dei due club italiani, il talento va in Bundesliga

Juventus e Milan devono rassegnarci: non c’è l’Italia nel futuro di Fabio Blanco. Il 17enne di Almeria, con il contratto in scadenza con il Valencia, andrà a dimostrare il suo talento in Bundesliga. E’ l’Eintracht Francoforte che ha ufficializzato il suo acquisto: contratto fino al 2023 con opzione per un altro anno per il giovane esterno offensivo spagnolo. Un nome che gli osservatori di Juventus e Milan avevano evidenziato in rosso tra i possibili acquisti in prospettiva futura. Blanco piaceva anche al Barcellona ma alla fine ha scelto di crescere nel campionato che, insieme alla Ligue 1, dà più spazio e possibilità di emergere ai giovani talenti. Il 17enne – come spiegato nel comunicato del club tedesco – a luglio si unirà alla prima squadra dove verrà impiegato in via principale, senza escludere qualche presenza nell’Under 19 del club.

Juventus e Milan, niente Blanco: biennale con l’Eintracht

Fabio Blanco quindi ha scelto al Germania per il suo futuro. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato con frequenza alla Juventus. I bianconeri, come il Milan, erano sulle sue tracce da tempo, ma alla fine ha prevalso la società tedesca. L’Eintracht ha avuto la meglio anche del Barcellona, altro club che era interessato al giovane talento spagnolo.

Pur non avendo ancora debuttato in prima squadra, Blanco aveva attirato su di sé l’attenzione dei principali club europei. Alla fine ha prevalso la squadra di Francoforte: il futuro del baby gioiello spagnolo sarà in Germania.