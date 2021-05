Quanto guadagneranno Juve e Atalanta grazie alla Coppa Italia

I premi derivanti dalla vittoria della Coppa Italia, seppur non esagerati, possono dare una spinta ulteriore alle finaliste.

Per anni la Coppa Italia è stata considerata una competizione di secondo piano, le partecipanti, soprattutto le squadre di un certo blasone, tendevano a snobbarla. La Lega Calcio ha lavorato molto per il rilancio e, aiutata dal decennio di dominio juventino in campionato, è riuscita nell’intento di dare lustro alla coppa nazionale.

Non è solo il fatto di poter vincere un trofeo a guidare le squadre sulla strada della finale, anche se molte tifoserie hanno imparato ad apprezzare l’idea di vedere i propri beniamini alzare al cielo il trofeo. Oggi la vittoria della Coppa Italia garantisce l’accesso all’Europa League, ovvero la seconda competizione per club a livello europeo.

Una squadra fra Atalanta e Juventus prenderà in mano lo scettro di detentore della Coppa Italia, oggi in mano al Napoli

Non finisce qui: il semplice fatto di partecipare alla finale garantisce un introito extra alle società che di questi tempi non disdegneranno di certo. Ecco nel dettaglio le cifre che Juventus e Atalanta potrebbero accaparrarsi a seconda del risultato della gara del Mapei Stadium.

Entrambe le finaliste hanno già in tasca 2,8 milioni di €, destinati a diventare 4,4 milioni per il club che si laureerà campione. La vittoria della Coppa Italia, inoltre, comporta la partecipazione alla Supercoppa Italiana, il cui premio varierà a seconda del luogo in cui verrà disputata: si va da 1 a 3,4 milioni di € massimo. Un potenziale utile totale di 8 milioni, una gran bella boccata di ossigeno per chiunque. Se mai fossero mancate motivazioni per dare il 100% in campo, eccone qui una extra.